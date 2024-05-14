Сколько ФЛП закрылось в 2024 году

Почти 31 тысяча ФЛП прекратили свое существование в I квартале 2024 года. Несмотря на это темпы открытия новых бизнесов в два раза больше – более 74 тысяч за аналогичный период этого года.

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Чаще всего закрываются ФЛП, которые работают в сферах:

розничной торговли – 34,9%;

компьютерного программирования – 10,1%;

оптовой торговли - 6,2%.

Где закрываются ФОПы

В тройку лидеров по закрытым ФЛП вошли:

в Киеве - более 3,8 тысяч или 12,4%;

Харьковщина - почти 2,4 тысячи или 7,7%;

Днепропетровщина – почти 2,4 тысячи или 7,7%.

Далее по рейтингу идут Одесская и Львовская области - 7,7% и 6,8% соответственно.

Обратите внимание! Более 23% ФЛП, которые были созданы в прошлом году, прекратили свою деятельность в 2024 году – это 7,3 тысячи бизнесов.

В каких случаях ФЛП освобождаются от использования РРО