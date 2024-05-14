Скільки ФОП закрилося у 2024 році
Майже 31 тисяча ФОПів припинили своє існування у І кварталі 2024 року. Попри це темпи відкриття нових бізнесів у двічі більші – понад 74 тисячі за аналогійний період цього року.
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Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сферах:
- роздрібної торгівлі – 34,9%;
- комп’ютерного програмування – 10,1%;
- оптової торгівлі — 6,2%.
Де закриваються ФОПи
До трійки лідерів за закритими ФОПами увійшли:
- у Києві — понад 3,8 тисячі або 12,4%;
- Харківщина — майже 2,4 тисячі або 7,7%;
- Дніпропетровщина – майже 2,4 тисячі або 7,7%.
Далі за рейтингом йдуть Одещина та Львівщина — 7,7% та 6,8% відповідно.
У яких випадках ФОПи звільняються від використання РРО
- Торгівля продукцією власного виробництва (окрім деяких технічно складних і медичних товарів, ювелірних виробів) підприємствами, установами та організаціями, які не належать до сфери торгівлі або громадського харчування, здійснюючи розрахунки через каси з оформленням касових документів.
- Деякі банківські операції.
- Продаж проїзних та перевізних документів на далекомагістральному та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових документів, а також продаж білетів на автомобільному транспорті із видачею друкованих документів, квитків на державні лотереї через системи з контролем у режимі реального часу та квитків на культурно-спортивні заходи.
- Підприємці, які є платниками єдиного податку та не обов'язково повинні застосовувати РРО або програмні реєстратори, згідно із Податковим кодексом України.
- Торгівля продуктами харчування та промисловими товарами на ринках фізичними особами, виключаючи товари, що потребують гарантійного обслуговування, лікарські засоби, ювелірні вироби, інші товари з дорогоцінних металів та каміння.
- Продаж преси, журналів, інших друкованих видань, а також поштових знаків у кіосках, з лотків та розноскою, за умови, що така продукція становить більше ніж 50% загального обороту, і при відсутності продажу підакцизних товарів.
- Продаж молока, води, квасу, олії, живої риби безпосередньо з транспортних засобів (автоцистерн, бочок) та надання харчових послуг у їдальнях і буфетах освітніх закладів під час навчального процесу.
- У місцях, де розрахунки здійснюються виключно безготівково або там, де готівкові розрахунки взагалі не проводяться, таких як склади, оптова торгівля.
- Під час виконання платежів за послуги через дистанційні банківські системи обслуговування та сервіси переказу коштів, де фізичне використання РРО не потрібне.