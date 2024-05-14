Скільки ФОП закрилося у 2024 році

Майже 31 тисяча ФОПів припинили своє існування у І кварталі 2024 року. Попри це темпи відкриття нових бізнесів у двічі більші – понад 74 тисячі за аналогійний період цього року.

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Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сферах:

роздрібної торгівлі – 34,9%;

комп’ютерного програмування – 10,1%;

оптової торгівлі — 6,2%.

Де закриваються ФОПи

До трійки лідерів за закритими ФОПами увійшли:

у Києві — понад 3,8 тисячі або 12,4%;

Харківщина — майже 2,4 тисячі або 7,7%;

Дніпропетровщина – майже 2,4 тисячі або 7,7%.

Далі за рейтингом йдуть Одещина та Львівщина — 7,7% та 6,8% відповідно.

Зверніть увагу! Понад 23% ФОПів, які були створені торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі бізнесів.

У яких випадках ФОПи звільняються від використання РРО