Чому варто наймати ветеранів
Під час форуму "Підприємництво без бар'єрів: діалог держави, бізнесу та громадськості" було обговорено шляхи створення в Україні сприятливих умов для ведення безбар'єрного бізнесу? передає 24 Канал.
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За словами виконуючої обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів, Руслани Величко-Трифонюк, 63,61% теперішніх військових говорять про проблеми з фізичним здоровʼям, а нерозуміння з боку суспільства сягає 63,32%.
Ми маємо жити реальністю, розуміти, що в країні війна уже 10 років. Сьогодні цією реальністю живуть лише сімʼї ветеранів. Суспільство має подумати, яким чином може забезпечити працевлаштування ветеранів,
– каже радниця.
Варто розуміти, що бізнесу вигідно наймати ветеранів, адже їх завтра не мобілізують, додає Руслана Величко-Трифонюк.
Які є бар'єри в роботі
Як зауважив Олександр Терен, військовий, ветеран та ведучий шоу "Відвал ніг або ALL інклюзів", наразі лише п'ята частина підприємців в Україні створила робочі місця для учасників бойових дій.
- Відповідно до даних дослідження OLX Робота спільно з EBА, близько 30% роботодавців натрапляли на труднощі при працевлаштуванні осіб з інвалідністю.
- А головний барʼєр – недостатність адаптованих робочих місць та інфраструктури.
Стимулами для бізнесу наймати осіб з інвалідністю – є пільги та фінансова підтримка від держави. З дослідження ми бачимо, що малий і середній бізнес мало знайомі з вже існуючими програмами, тому дуже важливо про них комунікувати й доносити їх до підприємців,
– повідомила Карина Арушанян, бренд-менеджерка платформи з працевлаштування OLX Робота.
Втім є приклади компаній, які впровадили підходи безбар'єрності в діяльність. Серед них представники UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Укрзалізниці.
Ми регулярно відкриваємо нові інклюзивні відділення – нещодавно відкрились у Бучі та Вишневому, водночас адаптовуємо існуючі відділення до потреб людей з інвалідністю. Зокрема, це встановлення підйомних платформ, облаштування пандусів, наліпок спеціального кольору та меблів: занижені столи та віконця кас,
– наголосила Наталія Савчук, заступниця голови правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Водночас в Укрзалізниці пояснили, що на сьогодні вони працюють в напрямі не тільки архітектурних проєктів, а й інформаційних, транспортних та ментальних.
Наприклад, на інфозонах вокзалів Києва, Львова та Дніпра встановили спеціальні планшети для людей з порушеннями слуху, де можна поспілкуватись із менеджером українською жестовою мовою,
– розповіда Ольга Безпалько, директорка департаменту соціальної політики АТ "Укрзалізниця".
До речі, зараз цей проєкт поширюється й на інші вокзали України.