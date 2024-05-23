Де можна знайти бізнес українських ветеранів
Джерело:Андрій Садовий
В Україні ще торік презентували мапу ветеранського бізнесу. На ній можна знайти заклади харчування, магазини, ферми тощо, власниками яких є українські захисники.
Ветеранський бізнес в Україні
Проєкт інтерактивної мапи ветеранського бізнесу покликаний підтримати підприємницьку діяльність ветеранів, посилити їх через бізнес, а також допомогти з адаптацією до мирного життя.
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Як розповів Андрій Садовий, мер Львова, є декілька ініціатив, які вже запрацювали у місті. Зокрема, ветеринарна клініка "Мерлін", власником якої є ветеран Олег Кашляк. Захисник боронив Україну ще з 2024 року, а у 2022 році пішов на пенсію за станом здоров’я.
Минулого року Олег отримав ваучер від міста на розбудову свого бізнесу – 300 тисяч гривень. За ці кошти хоче розширити клініку та набрати додаткових працівників, щоб лікувати ще більше тваринок.
Детальніше про мапу
Проєкт був запущений Українським ветеранським фондом спільно з ЛУН та Uklon. Станом на жовтень 2023 року карта налічувала 77 проєктів. Переважали сфера харчування, а також набирала обертів сфера оборонно-промислового комплексу.
Це закономірно, адже ветерани набули профільних знань, які застосовують у цивільному житті та продовжують допомагати побратимам,
– кажуть у Мінветеранів.
Чи наймають ветеранів на роботу
На сьогодні в Україні лише п'ята частина підприємців створила робочі місця для учасників бойових дій.
- Згідно з даними дослідження OLX Робота спільно з EBА, близько 30% роботодавців натрапляли на труднощі при працевлаштуванні осіб з інвалідністю.
- Головний барʼєр – недостатність адаптованих робочих місць та інфраструктури.
З дослідження ми бачимо, що малий і середній бізнес мало знайомі з вже існуючими програмами пільг, тому дуже важливо про них комунікувати й доносити їх до підприємців,
– каже Карина Арушанян, бренд-менеджерка платформи з працевлаштування OLX Робота.
Саме пільги та фінансова підтримка від держави, на думку Арушанян, стають стимулами для того, щоб бізнес почав наймати саме осіб з інвалідністю на роботу.