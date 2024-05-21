Що пропонує грантова програма

Кошти оборонна індустрія отримає від грантової програми Brave1, що була започаткована у липні 2023 року, передає 24 Канал. Вона надає фінансову підтримку обіцяючим проєктам у галузі оборонних технологій, які відповідають 12 пріоритетним напрямкам, встановленим Генштабом.

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Головна вимога до проєктів – вони мають бути потрібні військовим.

Грантова підтримка – це тільки один з інструментів, з допомогою якого ми технологізуємо наші Сили безпеки та оборони. Окрім грантів, ми надаємо організаційну та інформаційну підтримку розробникам, а також супроводжуємо їх проєкти від реєстрації на платформі кластера до кодифікації згідно зі стандартами НАТО,

– розповіла керівниця кластера Brave1 Наталія Кушнерська.

Кожен проєкт мусить пройти оборонну експертизу від фахівців Генштабу, які оцінюють його важливість, актуальність та технологічну готовність. Розробки, що не відповідають потребам військових, не можуть претендувати на грант.

Як отримати кошти

Для отримання гранту у 500 тисяч гривень проєкт має набрати щонайменше 4 бали за загальною оцінкою та рівнем технологічної готовності.

Для 1 мільйона гривень загальна оцінка повинна бути мінімум 4 бали, а технологічна готовність – 5 балів. А для отримання 2 мільйонів гривень необхідно набрати 5 балів за обома критеріями.

До слова! Раніше максимальні суми складали лише 5 тисяч або 25 тисяч доларів, тепер же суми зросли до 500 тисяч, 1 мільйона та 2 мільйонів гривень, що в доларовому еквіваленті може перевищувати 50 тисяч доларів.

Ці кошти виробники можуть інвестувати у дослідження і розробки, виробництво, та розвиток своїх продуктів.

Які проєкти вже отримали грант

Один із грантових проєктів – дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля" для кулеметів калібрів 7,62 та 12,7 міліметри, який дозволяє українським військовим безпечно атакувати ворога.

Інша розробка, яка отримала підтримку від грантової програми – це робот-камікадзе Ratel S. Він відіграв ключову роль у знищенні мосту в селі Іванівське на Донеччині, який був важливим логістичним шляхом для окупантів.

Цікаво! Програма також позитивно вплинула на розвиток новітніх військових систем зв'язку, зокрема на рації з захищеним зв'язком Himera G1. Серед користувачів зв'язкових систем Himera G1 – знані підрозділи, як-от "Вовки да Вінчі", ГУР та ССО.

Як подати заявку

Щоб подати заявку на грант, потрібно зареєструватися та заповнити форму на вебпорталі USFplatform за адресою.

Після подання заявки, вона проходить внутрішній комплаєнс перевірку Фонду, яка визначає відповідність всім вимогам. Якщо результати перевірки позитивні, експерти проводять детальний аналіз поданої інформації, а Наглядова рада Фонду зрештою затверджує грант.

Зауважте! Для тих виробників, чиї розробки отримали схвалення на фінансування, після підписання грантового договору настає важлива фаза постійного спілкування з Brave1.

Вони зобов'язані регулярно звітувати про використання коштів. Якщо виявиться, що витрати не відповідають зазначеним у заявці цілям, фонд може вимагати повернення коштів.