Почему люди покупают дубайский шоколад

16 октября 2024, 14:36
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

perssslk

В течение последнего месяца дубайский шоколад стал суперпопулярным продуктом. В частности, из-за безумного количества видео о нем в TikTok.

В чем секрет популярности дубайского шоколада

Тиктокерка, ведущая тематический блог на тему маркетинга, поделилась со своей аудиторией предположением почему дубайский шоколад так популярен. По ее мнению, в первую очередь этот феномен связан с необычностью.

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Ведь дубайский шоколад имеет интересную начинку, вкусно "хрустит" и в целом создает впечатление вкусного и интересного продукта.

Также важными факторами такого успеха, по мнению блогера, стали:

  • Дефицит. Настоящий дубайский шоколад производится не в Украине, а только в одной кондитерской Дубая. Поэтому попробовать этот продукт очень проблематично.
  • Интерес. Стоимость одной плитки такого шоколада сейчас превышает 2 тысячи гривен, что конечно вызывает эмоции и заинтересованность.
  • Аналоги. Некоторые украинские производители уже предлагают своим клиентам попробовать "почти оригинальный" дубайский шоколад.
  • Стимуляция через UGC. Огромное количество контента с людьми, вроде бы не блогерами, которые пробуют дубайский шоколад и искренне восхищаются этим продуктом.