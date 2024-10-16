Почему люди покупают дубайский шоколад
16 октября 2024, 14:36Читати новину українською
Источник:perssslk
В течение последнего месяца дубайский шоколад стал суперпопулярным продуктом. В частности, из-за безумного количества видео о нем в TikTok.
В чем секрет популярности дубайского шоколада
Тиктокерка, ведущая тематический блог на тему маркетинга, поделилась со своей аудиторией предположением почему дубайский шоколад так популярен. По ее мнению, в первую очередь этот феномен связан с необычностью.
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Ведь дубайский шоколад имеет интересную начинку, вкусно "хрустит" и в целом создает впечатление вкусного и интересного продукта.
Также важными факторами такого успеха, по мнению блогера, стали:
- Дефицит. Настоящий дубайский шоколад производится не в Украине, а только в одной кондитерской Дубая. Поэтому попробовать этот продукт очень проблематично.
- Интерес. Стоимость одной плитки такого шоколада сейчас превышает 2 тысячи гривен, что конечно вызывает эмоции и заинтересованность.
- Аналоги. Некоторые украинские производители уже предлагают своим клиентам попробовать "почти оригинальный" дубайский шоколад.
- Стимуляция через UGC. Огромное количество контента с людьми, вроде бы не блогерами, которые пробуют дубайский шоколад и искренне восхищаются этим продуктом.