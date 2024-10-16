Почему люди покупают дубайский шоколад

В течение последнего месяца дубайский шоколад стал суперпопулярным продуктом. В частности, из-за безумного количества видео о нем в TikTok.

В чем секрет популярности дубайского шоколада

Тиктокерка, ведущая тематический блог на тему маркетинга, поделилась со своей аудиторией предположением почему дубайский шоколад так популярен. По ее мнению, в первую очередь этот феномен связан с необычностью.

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Ведь дубайский шоколад имеет интересную начинку, вкусно "хрустит" и в целом создает впечатление вкусного и интересного продукта.

Также важными факторами такого успеха, по мнению блогера, стали: