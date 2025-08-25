Компания Keurig Dr Pepper планирует купить JDE Peet's и отделить производство кофе от безалкогольных напитков. После этого Global Coffee Co. станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся исключительно на производстве кофе.

Что известно о покупке JDE Peet's?

Keurig Dr Pepper и JDE Peet's объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому KDP приобретет JDE Peet's за наличные, сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление компаний.

Смотрите также Украинские бренды, которые стали известными в мире после 1991 года

Планируют, что Keurig Dr Pepper заплатит 31,85 евро за акцию JDE Peet's, что предусматривает премию в 33% к рыночной цене. Общая сумма покупки – 15,7 миллиардов евро.

После завершения процедуры KDP планирует разделиться на две независимые публичные компании – Beverage Co. и Global Coffee Co.

После отделения Global Coffee Co. с совокупным годовым чистым объемом продаж примерно 16 миллиардов долларов, станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся исключительно на производстве кофе.

Имея охват более 100 стран, включая 40, где компания занимает первое или второе место на рынке по объему продаж, Global Coffee Co. будет иметь беспрецедентный портфель продуктов во всех сегментах кофе, каналах сбыта и ценовых категориях.

Зато компания Beverage Co. с годовым чистым объемом продаж более 11 миллиардов долларов станет масштабным конкурентом на североамериканском рынке прохладительных напитков объемом 300 миллиардов долларов.

Приобретение JDE Peet's ожидается в первой половине 2026 года, после чего произойдет разделение на две компании.

Что происходит с ценами на кофе в мире?