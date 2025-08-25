Производитель Dr Pepper покупает производителя кофе Jacobs
- Компания Keurig Dr Pepper планирует купить производителя кофе Jacobs JDE Peet's за 15,7 миллиардов евро и отделить производство кофе от безалкогольных напитков, создав две независимые компании: Beverage Co. и Global Coffee Co.
- После завершения сделки, Global Coffee Co. станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на производстве кофе, с годовым объемом продаж 16 миллиардов долларов, охватывая более 100 стран.
Компания Keurig Dr Pepper планирует купить JDE Peet's и отделить производство кофе от безалкогольных напитков. После этого Global Coffee Co. станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся исключительно на производстве кофе.
Что известно о покупке JDE Peet's?
Keurig Dr Pepper и JDE Peet's объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому KDP приобретет JDE Peet's за наличные, сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление компаний.
Планируют, что Keurig Dr Pepper заплатит 31,85 евро за акцию JDE Peet's, что предусматривает премию в 33% к рыночной цене. Общая сумма покупки – 15,7 миллиардов евро.
После завершения процедуры KDP планирует разделиться на две независимые публичные компании – Beverage Co. и Global Coffee Co.
После отделения Global Coffee Co. с совокупным годовым чистым объемом продаж примерно 16 миллиардов долларов, станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся исключительно на производстве кофе.
Имея охват более 100 стран, включая 40, где компания занимает первое или второе место на рынке по объему продаж, Global Coffee Co. будет иметь беспрецедентный портфель продуктов во всех сегментах кофе, каналах сбыта и ценовых категориях.
Зато компания Beverage Co. с годовым чистым объемом продаж более 11 миллиардов долларов станет масштабным конкурентом на североамериканском рынке прохладительных напитков объемом 300 миллиардов долларов.
Приобретение JDE Peet's ожидается в первой половине 2026 года, после чего произойдет разделение на две компании.
Что происходит с ценами на кофе в мире?
- Цены на кофе арабика поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, что может сократить урожай. Тревожность вызывает не только текущий урожай – урожай 2026 года тоже может быть ограниченным, поскольку периоды холодной погоды уже вызывают преждевременное стрессовое цветение.
- Поэтому из-за высоких цен на кофе развивается рынок альтернативных напитков. Например, компания Prefer, основана в 2022 году, производит кофе из пищевых продуктов, в частности соевого жмыха и измельченного риса.
- В общем цены на кофе сорта арабика выросли на 70% в 2024 году и еще на 20% в первые два месяца 2025 года. С начала 2023 года до конца 2024 года произошло подорожание кофе, а именно цены на арабику выросли на 190%, а цены на более дешевые зерна робусты выросли на 263% за тот же период.