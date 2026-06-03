Отключат уже в июне: для абонентов Киевстара готовят масштабные изменения
С 16 июня 2026 года часть абонентов Киевстара в нескольких областях Украины заметит изменения в работе мобильной сети. Оператор запускает новый этап модернизации инфраструктуры, который затронет ряд городов и районов.
Что меняет Киевстар?
В рамках модернизации оператор постепенно будет отказываться от технологии 3G в части населенных пунктов и использовать высвобожденные частоты для развития 4G, сообщили в компании.
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Эти изменения – часть долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры. Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи,
– пишет Киевстар.
В компании объясняют, что изменения должны улучшить качество связи и мобильного интернета, а также подготовить сеть к дальнейшему развитию цифровых сервисов.
Где вместо 3G будет работать 4G?
- Львовская область: Яворов, Новояворовск, Яворовский район, Самборский район, Дрогобычский район, Золочев, Золочевский район, Николаев, Стрыйский район, Шептицкий район.
- Житомирская область: Бердичевский район, Звягельский район.
- Черкасская область: Золотоноша, Золотоношский район, Канев, Городище, Черкасский район.
- Черниговская область: Прилуцкий район, Черниговский район.
В компании советуют пользователям убедиться, что их смартфон и SIM-карта поддерживают 4G. Если устройство уже работает с этой технологией, дополнительных действий, как правило, не нужно.
В случае если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM в магазинах оператора с сохранением номера.
Когда Киевстар окончательно откажется от 3G?
Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар заявил, что этот год станет финальным для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".
Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,
– сообщил СЕО и президент компании Александр Комаров.
По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. Сейчас 4G-покрытие охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны.
Вместе с этим Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до завершения войны.
Наиболее вероятный сценарий – это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические,
– говорит Комаров.
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С 21 мая Киевстар меняет стоимость подключения и способ списания средств за сервис Киевстар ТВ Плюс. Пакет Киевстар ТВ Плюс Плюс включает более 430 телеканалов, 20 000+ фильмов и сериалов, и доступен для просмотра на пяти устройствах.
Со 2 июня 2026 года Киевстар обновил тарифы для корпоративных абонентов, представив новую линейку годовых тарифов. На выбор доступны три пакета – "Год на связи", "Год на связи Безлим" и "Год на связи Безлим+.