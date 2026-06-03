Отключат уже в июне: для абонентов Киевстара готовят масштабные изменения

С 16 июня 2026 года часть абонентов Киевстара в нескольких областях Украины заметит изменения в работе мобильной сети. Оператор запускает новый этап модернизации инфраструктуры, который затронет ряд городов и районов.

Что меняет Киевстар?

В рамках модернизации оператор постепенно будет отказываться от технологии 3G в части населенных пунктов и использовать высвобожденные частоты для развития 4G, сообщили в компании.

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Эти изменения – часть долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры. Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи,

– пишет Киевстар.

В компании объясняют, что изменения должны улучшить качество связи и мобильного интернета, а также подготовить сеть к дальнейшему развитию цифровых сервисов.

Где вместо 3G будет работать 4G?

Львовская область: Яворов, Новояворовск, Яворовский район, Самборский район, Дрогобычский район, Золочев, Золочевский район, Николаев, Стрыйский район, Шептицкий район.

Яворов, Новояворовск, Яворовский район, Самборский район, Дрогобычский район, Золочев, Золочевский район, Николаев, Стрыйский район, Шептицкий район. Житомирская область: Бердичевский район, Звягельский район.

Бердичевский район, Звягельский район. Черкасская область: Золотоноша, Золотоношский район, Канев, Городище, Черкасский район.

Золотоноша, Золотоношский район, Канев, Городище, Черкасский район. Черниговская область: Прилуцкий район, Черниговский район.

В компании советуют пользователям убедиться, что их смартфон и SIM-карта поддерживают 4G. Если устройство уже работает с этой технологией, дополнительных действий, как правило, не нужно.

В случае если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM в магазинах оператора с сохранением номера.

Когда Киевстар окончательно откажется от 3G?

Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар заявил, что этот год станет финальным для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,

– сообщил СЕО и президент компании Александр Комаров.

По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. Сейчас 4G-покрытие охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны.

Вместе с этим Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до завершения войны.

Наиболее вероятный сценарий – это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические,

– говорит Комаров.

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