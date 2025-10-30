Китай согласился передать TikTok американским инвесторам –на каких условиях
- Китай согласился передать контроль над TikTok американским инвесторам, сохраняя долю ByteDance менее 20%.
- Ожидается, что сделка будет реализована в ближайшие недели, а американская часть TikTok может оцениваться в 14 миллиардов долларов.
Китай договорился передать контроль над TikTok инвесторам из США. Это стало известно после встречи президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Условия сделки уже согласованы
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. По его словам, условия сделки уже согласованы, а ее заключение ожидается в ближайшее время.
По данным издания, американским филиалом TikTok будет владеть новое предприятие, которое будет принадлежать преимущественно американским инвесторам, а доля ByteDance сократится до менее чем 20%, что не будет противоречить закону о национальной безопасности.
В Куала-Лумпуре мы окончательно согласовали соглашение по TikTok в контексте получения одобрения Китая. Ожидаем, что сможем ее реализовать в ближайшие недели и месяцы, и наконец получим решение этого вопроса,
– сказал он.
Что этому предшествовало?
26 сентября Трамп подписал указ по TikTok. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после завершения сделки американская часть TikTok может оцениваться примерно в 14 миллиардов долларов. Также соглашение предусматривает, что контроль над алгоритмом соцсети будет в США.
Кроме того, США и Китай договорились на год приостановить экспортные ограничения Пекина на поставки редкоземельных металлов в Штаты.
Продажа TikTok: актуально о главном
Верховный суд США в январе 2025 года поддержал решение о блокировке TikTok.
Однако уже в тот же день приложение возобновило работу после заявлений Дональда Трампа о возможной отсрочке запрета при условии передачи TikTok американским владельцам.
С тех пор Трамп несколько раз продлевал дедлайнысначала на 90 дней, потом еще дважды.