Китай погодився передати TikTok американським інвесторам – на яких умовах

Китай домовився передати контроль над TikTok інвесторам зі США. Це стало відомо після зустрічі президента Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Умови угоди уже погоджені

Про це повдомив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. За його словами, умови угоди вже погоджено, а її укладення очікується найближчим часом.

За даними видання, американскою філією TikTok володітиме нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, що не суперечитиме закону про національну безпеку.

У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok у контексті отримання схвалення Китаю. Очікуємо, що зможемо її реалізовати в найближчі тижні та місяці, і нарешті отримаємо вирішення цього питання,

– сказав він.

Що цьому передувало?

26 вересня Трамп підписав указ щодо TikTok. Віце-президент США Джей Ді Вэнс заявив, що після завершення угоди американська частина TikTok може оцінюватися приблизно у 14 мільярдів доларів. Також угода передбачає, що контроль над алгоритмом соцмережі буде у США.

Крім того, США та Китай домовилися на рік призупинити експортні обмеження Пекіна на поставки рідкоземельних металів до Штатів.

