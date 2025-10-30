Китай погодився передати TikTok американським інвесторам – на яких умовах
- Китай погодився передати контроль над TikTok американським інвесторам, зберігаючи частку ByteDance менше ніж 20%.
- Очікується, що угода буде реалізована найближчими тижнями, а американська частина TikTok може оцінюватися у 14 мільярдів доларів.
Китай домовився передати контроль над TikTok інвесторам зі США. Це стало відомо після зустрічі президента Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.
Умови угоди уже погоджені
Про це повдомив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. За його словами, умови угоди вже погоджено, а її укладення очікується найближчим часом.
За даними видання, американскою філією TikTok володітиме нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, що не суперечитиме закону про національну безпеку.
У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok у контексті отримання схвалення Китаю. Очікуємо, що зможемо її реалізовати в найближчі тижні та місяці, і нарешті отримаємо вирішення цього питання,
– сказав він.
Що цьому передувало?
26 вересня Трамп підписав указ щодо TikTok. Віце-президент США Джей Ді Вэнс заявив, що після завершення угоди американська частина TikTok може оцінюватися приблизно у 14 мільярдів доларів. Також угода передбачає, що контроль над алгоритмом соцмережі буде у США.
Крім того, США та Китай домовилися на рік призупинити експортні обмеження Пекіна на поставки рідкоземельних металів до Штатів.
Продаж TikTok: актуально про головне
Верховний суд США у січні 2025 року підтримав рішення про блокування TikTok.
Однак уже того ж дня додаток відновив роботу після заяв Дональда Трампа про можливе відтермінування заборони за умови передачі TikTok американським власникам.
З того часу Трамп кілька разів продовжував дедлайни: спочатку на 90 днів, потім ще двічі.