24 сентября, 14:48
Впервые опередили Audi и Renault: какие китайские авто бьют рекорды продаж в Европе

Анастасия Лукашевская
  • Китайские автопроизводители в августе 2025 года продали более 43 500 авто в Европе, превышая продажи Audi и Renault.
  • Китайские бренды заняли 5,5% рынка Европы, с фокусом на гибридные решения и агрессивную ценовую политику для обхода таможенных тарифов.

Китайские автопроизводители установили новый рекорд на европейском рынке. Впервые они опередили по объемам продаж такие известные бренды, как Audi и Renault.

Сколько китайских авто продано?

Согласно аналитическим данным компании JATO Dynamics, в августе 2025 года китайские бренды реализовали более 43 500 автомобилей, что на 121% больше, чем в августе 2024 года, передает 24 Канал.

Для сравнения, Audi за тот же период продала 41 300 авто, а Renault – 37 800 единиц.

Китай укрепляет позиции на рынке?

Рыночная доля китайских компаний в Европе достигла рекордных 5,5%. Основная часть продаж – около 84% – приходится на пять ключевых брендов: MG, BYD, Jaecoo, Omoda и Leapmotor.

Что этому способствует?

Китайским брендам приходится преодолевать таможенные тарифы на электрокары в ЕС, но они частично обходят эту проблему через фокус на гибридные решения и, в некоторых случаях, планы локального производства в Европе, пишет Reuters.

Также фактором влияния является агрессивная ценовая политика, ведь некоторые китайские модели продаются со значительным удешевлением по сравнению с аналогами европейских брендов.

Кроме того, как отмечают аналитики, на фоне ослабления темпов роста у традиционных европейских брендов китайские компании находят новые ниши и используют маркетинговые и логистические гибкие стратегии.

Бум электрокаров в Украине: что нужно знать?

  • В Украине продолжает активно расти рынок электрокаров. Так, в августе зафиксировано более 7,9 тысяч регистраций BEV.

  • Активно граждане регистрировали электромобили во Львовской и Киевской областях, где преобладают подержанные авто.

  • Среди новых электрокаров чаще всего регистрировали BYD Song Plus, за исключением Днепропетровщины – там жители выбирали HONDA e:NS1. В сегменте подержанных авто лидерство сохраняет TESLA Model Y.