Китайские автопроизводители установили новый рекорд на европейском рынке. Впервые они опередили по объемам продаж такие известные бренды, как Audi и Renault.

Сколько китайских авто продано?

Согласно аналитическим данным компании JATO Dynamics, в августе 2025 года китайские бренды реализовали более 43 500 автомобилей, что на 121% больше, чем в августе 2024 года, передает 24 Канал.

Для сравнения, Audi за тот же период продала 41 300 авто, а Renault – 37 800 единиц.

Китай укрепляет позиции на рынке?

Рыночная доля китайских компаний в Европе достигла рекордных 5,5%. Основная часть продаж – около 84% – приходится на пять ключевых брендов: MG, BYD, Jaecoo, Omoda и Leapmotor.

Что этому способствует?

Китайским брендам приходится преодолевать таможенные тарифы на электрокары в ЕС, но они частично обходят эту проблему через фокус на гибридные решения и, в некоторых случаях, планы локального производства в Европе, пишет Reuters.

Также фактором влияния является агрессивная ценовая политика, ведь некоторые китайские модели продаются со значительным удешевлением по сравнению с аналогами европейских брендов.

Кроме того, как отмечают аналитики, на фоне ослабления темпов роста у традиционных европейских брендов китайские компании находят новые ниши и используют маркетинговые и логистические гибкие стратегии.

