Вперше випередили Audi та Renault: які китайські авто б'ють рекорди продажів у Європі
- Китайські автовиробники у серпні 2025 року продали понад 43 500 авто в Європі, перевищуючи продажі Audi та Renault.
- Китайські бренди посіли 5,5% ринку Європи, з фокусом на гібридні рішення та агресивну цінову політику для обходу митних тарифів.
Китайські автовиробники встановили новий рекорд на європейському ринку. Вперше вони випередили за обсягами продажів такі відомі бренди, як Audi та Renault.
Скільки китайських авто продано?
Згідно з аналітичними даними компанії JATO Dynamics, у серпні 2025 року китайські бренди реалізували понад 43 500 автомобілів, що на 121% більше, ніж у серпні 2024 року, передає 24 Канал.
Для порівняння, Audi за той же період продала 41 300 авто, а Renault – 37 800 одиниць.
Китай зміцнює позиції на ринку?
Ринкова частка китайських компаній у Європі сягнула рекордних 5,5%. Основна частина продажів – близько 84% – припадає на п'ять ключових брендів: MG, BYD, Jaecoo, Omoda та Leapmotor.
Що цьому сприяє?
Китайським брендам доводиться долати митні тарифи на електрокари в ЄС, але вони частково обходять цю проблему через фокус на гібридні рішення та, в деяких випадках, плани локального виробництва в Європі, пише Reuters.
Також фактором впливу є агресивна цінова політика, адже деякі китайські моделі продаються зі значною здешевленням порівняно з аналогами європейських брендів.
Крім того, як відзначають аналітики, на фоні послаблення темпів росту у традиційних європейських брендів китайські компанії знаходять нові ніші та використовують маркетингові й логістичні гнучкі стратегії.
Бум електрокарів в Україні: що треба знати?
В Україні продовжує активно зростати ринок електрокарів. Так, у серпні зафіксовано понад 7,9 тисяч реєстрацій BEV.
Найактивніше громадяни реєстрували електромобілі у Львівській та Київській областях, де переважають вживані авто.
Серед нових електрокарів найчастіше реєстрували BYD Song Plus, за винятком Дніпропетровщини – там мешканці обирали HONDA e:NS1. У сегменті вживаних авто лідерство зберігає TESLA Model Y.