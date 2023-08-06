Одинаковые зарплаты для мужчин и женщин: в Минэкономики нашли решение – при чем здесь садики

Долгое время в Украине говорили о зарплатной дискриминации между мужчинами и женщинами. В последние годы разница сократилась, но ее наличие до сих пор не преодолено.

В правительстве хотят преодолеть зарплатную дискриминацию в Украине, ведь это вопрос не только элементарной справедливости, но и роста экономики. Получить положительный эффект от изменений планируется к 2030 году.

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Какое решение нашли у Минэкономики

Министерство экономики уже активно работает над тем, чтобы преодолеть гендерный разрыв в оплате труда. Ожидается, что это удастся сделать до указанного срока.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, положительная динамика сдвигов есть, но пока ее недостаточно.

В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель существенно сократился за последние 7 лет – еще в 2015 году он составлял 26%,

– рассказала она.

Первое, что нужно сделать – это усовершенствовать законодательство. В частности, речь идет об осовременивании трудового законодательства и принятии закона "О труде". В частности, прежде всего речь идет о принципе одинаковой оплаты труда для мужчин и женщин за одинаковую работу или труд равной ценности.

Также правительство хочет отменить разделение на родителей-женщин и родителей-мужчин. Для реализации этой идеи следует развить систему государственных и частных детских садов. По мнению чиновников, это позволит женщинам и работать, и заниматься воспитанием детей одновременно.

Правительство надеется, что реформа будет способствовать возвращению уехавших за границу украинок и даст новый толчок для нашей экономики.