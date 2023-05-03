Электронное декларирование вернется: когда Верховная Рада примет соответствующий закон

В Украине хотят вернуть электронное декларирование Такая инициатива должна быть принята уже в следующем месяце.

После полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину электронное декларирование было поставлено "на паузу". Уже в следующем месяце его хотят восстановить, но с некоторыми ограничениями, диктуемыми военным положением.

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Когда возобновят электронное декларирование

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, возобновление электронного декларирования запланировано на июнь текущего года. Впрочем, есть один немаловажный момент: пока будет действовать военное положение, декларации не будут публичными.

Несмотря на то, что доступ к информации будет ограничен, их объем должен быть таким же, как до 24 февраля 2022 года. Также депутаты должны принять изменения, разделяющие административную и уголовную ответственность за декларирование.

Речь идет о том, что не будет лишения свободы на пять лет за техническую ошибку в декларации,

– объяснила Стефанишина.

Вместе с тем сообщается, что декларанты по желанию смогут обнародовать свои декларации, таких действий закон не будет запрещать ни в коем случае.