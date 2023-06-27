Бронирование от мобилизации: что бизнесу и работникам нужно знать об изменении правил с 1 июля

Война в Украине продолжается, а значит, общая мобилизация продолжается. Некоторые предприятия могут забронировать своих работников, но с 1 июля будут действовать новые правила этой процедуры.

Во время общей мобилизации на срочную службу могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья. Повестки могут получать и те, кто в военном билете имеет отметку "ограниченно пригодный к службе".

Кстати Еще больше беспилотников: латвийский производитель дронов запустит завод в Украине

Новые правила бронирования работников

С 1 июля 2023 года критерии бронирования работников от мобилизации расширяются. В частности, на такой шаг пошли для бронирования работников ряда предприятий.

Ранее правительство уже сообщало, что в критериях речь идет о предприятиях, которые крайне важны для функционирования экономики, среди них – сельские хозяйства.

С 1 июля получить бронь от призыва в ВСУ могут получить работники, которые:

работают в государственных органах власти и местного самоуправления, если их брони требуются для функционирования этих органов;

трудоустроены на предприятиях, которым установлены мобилизационные задачи;

работают на предприятиях, организациях или учреждениях, которые обеспечивают ВСУ и другие военные формирования товарами и услугами;

работают на предприятиях, в организациях или учреждениях, важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Также на бронирование могут претендовать работники предприятий, сотрудничающих с Минэкономики, поддерживающие или сопровождающие инвестиционные проекты, а также поддерживающие предприятия, остановка которых вызовет проблемы в экономике.