Бронювання від мобілізації: що бізнесу та працівникам треба знати про зміну правил з 1 липня

Війна в Україні триває, а отже, загальна мобілізація продовжується. Деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників, але з 1 липня будуть діяти нові правила цієї процедури.

Під час загальної мобілізації на строкову службу можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Повістки можуть отримувати й ті, хто у військовому квитку має позначку "обмежено придатний до служби".

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Нові правила бронювання працівників

З 1 липня 2023 року критерії бронювання працівників від мобілізації розширюються. Зокрема, на такий крок пішли для бронювання працівників низки підприємств.

Раніше уряд вже повідомляв, що у критеріях йдеться про підприємства, які вкрай важливі для функціонування економіки, серед них – сільські господарства.

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З 1 липня отримати бронь від призову в ЗСУ можуть отримати працівники, які:

працюють в державних органах влади та місцевого самоврядування, якщо їх бронь потрібна для функціонування цих органів;

працевлаштовані на підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання;

працюють на підприємствах, в організаціях чи установах, які забезпечують ЗСУ та інші військові формування товарами та послугами;

працюють на підприємствах, в організаціях чи установах, які важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також на бронювання можуть претендувати працівники підприємств, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують чи супроводжують інвестиційні проєкти, а також підтримують підприємства, зупинка яких викличе проблеми в економіці.