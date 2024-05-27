С каждого нашего предприятия – по 10% мобилизованных, – Федерация работодателей Украины

В Федерации также сообщили, что из одной компании может быть иногда и более 10% мобилизованных. Важным в этом всем станет создание новых навыков для ветеранов после возвращения с войны и сохранение за ними рабочего места.

Сколько мобилизовано рабочих

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев сообщил во время саммита Минветеранов "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни", что с каждого предприятия, а это где-то 8 тысяч компаний, до 10% лиц мобилизовано.

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У нас 8 тысяч промышленных компаний, и в каждой из них – около 10%, или более 10% на сегодня мобилизованных,

– говорит он.

Кроме того, предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей. Это происходит с первого дня и до возвращения их как ветеранов.

Будут ли сохранять рабочее место

Как объясняет Руслан Ильичев, остается оптимальным вариант то, что человек должен возвращаться с войны именно на свое рабочее место.

Мы четко понимаем, что сейчас при дефиците кадров, вы все понимаете ситуацию, самый большой кадровый резерв – это ветераны, которые будут возвращаться,

– добавляет Ильичев.

Каких специалистов важно бронировать

Стоит сохранять не только рабочее место и адаптироваться к ветерану, но и сформировать новые навыки.

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) отметили на том, что мобилизацию в Украине следует делать более прогнозируемой. Поэтому, компании должны сами определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.

Как заметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, забронированными должны быть специалисты технологических и инновационных бизнесов, которые важны для экономики предприятий.

Кроме того, в Укрзализныце просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников. По некоторым категориям специалистов уже наблюдается дефицит.