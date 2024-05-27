З кожного нашого підприємства – по 10% мобілізованих, – Федерація роботодавців України

У Федерації також повідомили, що з однієї компанії може бути іноді й понад 10% мобілізованих. Важливим у цьому всьому стане створення нових навичок для ветеранів після повернення з війни та зберігання за ними робочого місця.

Скільки мобілізовано робочих

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов повідомив під час саміту Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", що з кожного підприємства, а це десь 8 тисяч компаній, до 10% осіб мобілізовано.

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У нас 8 тисяч промислових компаній, і в кожній з них – близько 10%, або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих,

– каже він.

Крім того, підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей. Це відбувається з першого дня й до повернення їх як ветеранів.

Чи зберігатимуть робоче місце

Як пояснює Руслан Іллічов, залишається оптимальним варіант те, що людина має повертатися з війни саме на своє робоче місце.

Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв – це ветерани, які будуть повертатися,

– додає Іллічов.

Яких спеціалістів важливо бронювати

Варто зберігати не лише робоче місце й адаптуватися до ветерана, але й сформувати нові навички.

В Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) наголосили на тому, що мобілізацію в Україні варто робити більш прогнозованою. Відтак, компанії повинні самі визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

Як зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заброньованими мають бути спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, які важливі для економіки підприємств.

Крім того, в Укрзалізниці просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників. За деякими категоріями спеціалістів вже спостерігається дефіцит.