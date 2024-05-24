Чи буде зростання податків

Нині міністр фінансів Сергій Марченко оцінює дефіцит бюджету через військові видатки у 5 мільярдів доларів, або 200 мільярдів гривень. Водночас деякі джерела вказують на потребу в фінансуванні на рівні 400-500 мільярдів гривень.

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Що пропонують змінити:

В уряді обговорюється ініціатива підвищення військового збору з 1,5% до 5%, що підтримується трьома депутатами Верховної Ради.

Також розглядається можливість встановлення аналогічної ставки в 5% для ФОПів, як стверджують два депутати з фінансово-економічного блоку.

Дискусії також тривають щодо підвищення ПДВ, де ймовірне підвищення може скласти 2-3%.

Зміни в законодавстві наразі не є фінальними, і обговорення стосовно них продовжується, підкреслює видання.

На що вплине зростання податків

За оцінками Forbes, підвищення ставки військового збору до 5% для найманих працівників, не враховуючи потенційне введення такої ставки для ФОП, може збільшити бюджетні надходження на 90-100 мільярдів гривень на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% здатне забезпечити приблизно 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. Якщо ставка ПДВ збільшиться на 2-3%, доходи до державного бюджету можуть зрости на 70-120 мільярдів гривень.

Зауважте! Законопроєкт, що передбачає зміни у ПДВ, планується внести на розгляд Верховної Ради наприкінці червня або на початку липня. У випадку швидкого ухвалення документа, нові ставки податку можуть набрати чинності не раніше вересня.