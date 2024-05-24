Будет ли рост налогов

Сейчас министр финансов Сергей Марченко оценивает дефицит бюджета из-за военных расходов в 5 миллиардов долларов, или 200 миллиардов гривен. В то же время некоторые источники указывают на потребность в финансировании на уровне 400-500 миллиардов гривен.

Читайте также Не все так просто: почему налоги в Украине могут вырасти

Что предлагают изменить:

В правительстве обсуждается инициатива повышения военного сбора с 1,5% до 5%, что поддерживается тремя депутатами Верховной Рады.

Также рассматривается возможность установления аналогичной ставки в 5% для ФОПов, как утверждают два депутата из финансово-экономического блока.

Дискуссии также продолжаются по повышению НДС, где вероятное повышение может составить 2-3%.

Изменения в законодательстве пока не являются финальными, и обсуждение по ним продолжается, подчеркивает издание.

На что повлияет рост налогов

По оценкам Forbes, повышение ставки военного сбора до 5% для наемных работников, не учитывая потенциальное введение такой ставки для ФЛП, может увеличить бюджетные поступления на 90-100 миллиардов гривен в год.

Повышение ставки НДС на 1% способно обеспечить примерно 40 миллиардов гривен дополнительных доходов в год. Если ставка НДС увеличится на 2-3%, доходы в государственный бюджет могут вырасти на 70-120 миллиардов гривен.

Заметьте! Законопроект, предусматривающий изменения в НДС, планируется внести на рассмотрение Верховной Рады в конце июня или в начале июля. В случае быстрого принятия документа, новые ставки налога могут вступить в силу не раньше сентября.