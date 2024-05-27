Сколько мобилизовано рабочих

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев сообщил во время саммита Минветеранов "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни", что с каждого предприятия, а это где-то 8 тысяч компаний, до 10% лиц мобилизовано.

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У нас 8 тысяч промышленных компаний, и в каждой из них – около 10%, или более 10% на сегодня мобилизованных,

– говорит он.

Кроме того, предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей. Это происходит с первого дня и до возвращения их как ветеранов.

Будут ли сохранять рабочее место

Как объясняет Руслан Ильичев, остается оптимальным вариант то, что человек должен возвращаться с войны именно на свое рабочее место.

Мы четко понимаем, что сейчас при дефиците кадров, вы все понимаете ситуацию, самый большой кадровый резерв – это ветераны, которые будут возвращаться,

– добавляет Ильичев.

Заметьте! Стоит сохранять не только рабочее место и адаптироваться к ветерану, но и сформировать новые навыки.

Каких специалистов важно бронировать

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) отметили на том, что мобилизацию в Украине следует делать более прогнозируемой. Поэтому, компании должны сами определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.

Напоминаем! Как заметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, забронированными должны быть специалисты технологических и инновационных бизнесов, которые важны для экономики предприятий.

Кроме того, в Укрзализныце просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников. По некоторым категориям специалистов уже наблюдается дефицит.