Сколько мобилизовано рабочих
Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев сообщил во время саммита Минветеранов "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни", что с каждого предприятия, а это где-то 8 тысяч компаний, до 10% лиц мобилизовано.
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У нас 8 тысяч промышленных компаний, и в каждой из них – около 10%, или более 10% на сегодня мобилизованных,
– говорит он.
Кроме того, предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей. Это происходит с первого дня и до возвращения их как ветеранов.
Будут ли сохранять рабочее место
Как объясняет Руслан Ильичев, остается оптимальным вариант то, что человек должен возвращаться с войны именно на свое рабочее место.
Мы четко понимаем, что сейчас при дефиците кадров, вы все понимаете ситуацию, самый большой кадровый резерв – это ветераны, которые будут возвращаться,
– добавляет Ильичев.
Каких специалистов важно бронировать
В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) отметили на том, что мобилизацию в Украине следует делать более прогнозируемой. Поэтому, компании должны сами определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.
Кроме того, в Укрзализныце просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников. По некоторым категориям специалистов уже наблюдается дефицит.