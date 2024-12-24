Кабинет министров принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на месяц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Смотрите также Минобороны просит отложить подготовку закона о демобилизации до весны 2025 года, – СМИ

Прозрачность и удобство обеспечат

Соответствующее решение правительства касается тех бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря. Причина этого – кибератака на государственные реестры, которая произошла 19 декабря и стала самой масштабной за время полномасштабного вторжения.

Бронирование продлят на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

В Минэкономики объяснили, что, например, если срок действия бронирования заканчивался 20 декабря 2024 года, его продлят до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки – его смогут его восстановить после восстановления работы реестров.

Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что является важным в военное время,

– подчеркнул заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Государственные реестры Украины 19 декабря 2024 года подверглись серьезной кибератаки, которая временно остановила работу критически важных сервисов, в частности реестров актов гражданского состояния, юридических лиц, и прав на недвижимое имущество.