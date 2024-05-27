Скільки мобілізовано робочих
Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов повідомив під час саміту Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", що з кожного підприємства, а це десь 8 тисяч компаній, до 10% осіб мобілізовано.
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У нас 8 тисяч промислових компаній, і в кожній з них – близько 10%, або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих,
– каже він.
Крім того, підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей. Це відбувається з першого дня й до повернення їх як ветеранів.
Чи зберігатимуть робоче місце
Як пояснює Руслан Іллічов, залишається оптимальним варіант те, що людина має повертатися з війни саме на своє робоче місце.
Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв – це ветерани, які будуть повертатися,
– додає Іллічов.
Яких спеціалістів важливо бронювати
В Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) наголосили на тому, що мобілізацію в Україні варто робити більш прогнозованою. Відтак, компанії повинні самі визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.
Крім того, в Укрзалізниці просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників. За деякими категоріями спеціалістів вже спостерігається дефіцит.