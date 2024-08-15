Компания Mars купит производителя чипсов Pringles за 36 миллиардов долларов

Корпорация Mars купит компанию Kellanova за 35,9 миллиарда долларов. Она владеет одним из крупнейших производителей сухих завтраков и чипсов Pringles.

Mars купит Pringles

Mars объявил, что приобретет Kellanova по цене 83,50 доллара за акцию. Это на 33% превышает цену закрытия Kellanova 2 августа, последнего торгового дня перед первоначальным объявлением о сделке.

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Компания Mars объявила о планах профинансировать свое будущее приобретение за счет сочетания имеющихся ресурсов и значительного займа. Структура финансирования включает промежуточный заем в размере 29 миллиардов долларов, специально предназначенную для компании Mars как покупающей стороны.

Совет директоров Kellanova официально одобрил соглашение с Mars, что открывает путь к значительному корпоративному партнерству. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года, после того, как ее одобрят акционеры Mars и регуляторные органы.

Акции Kellanova подскочили в цене на 8,7% во время предыдущих торгов, а ее стоимость выросла на 33% с начала года.

В недавнем анализе эксперты пришли к выводу, что слияние Mars и Kellanova вряд ли вызовет значительные антимонопольные проблемы. Продуктовые линейки двух компаний минимально пересекаются.