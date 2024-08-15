Mars купить Pringles

Mars оголосив, що придбає Kellanova за ціною 83,50 долара за акцію. Це на 33% перевищує ціну закриття Kellanova 2 серпня, останнього торгового дня перед початковим оголошенням про угоду.

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Компанія Mars оголосила про плани профінансувати своє майбутнє придбання за рахунок поєднання наявних ресурсів та значної позики. Структура фінансування включає проміжну позику в розмірі 29 мільярдів доларів, спеціально призначену для компанії Mars як сторони, що купує.

Рада директорів Kellanova офіційно схвалила угоду з Mars, що відкриває шлях до значного корпоративного партнерства. Очікується, що угода буде завершена в першій половині 2025 року, після того, як її схвалять акціонери Mars та регуляторні органи.

Нагадаємо! Акції Kellanova підскочили в ціні на 8,7% під час попередніх торгів, а її вартість зросла на 33% від початку року.

У нещодавньому аналізі експерти дійшли висновку, що злиття Mars і Kellanova навряд чи викличе значні антимонопольні проблеми. Продуктові лінійки двох компаній мінімально перетинаються.