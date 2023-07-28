Новый успех Microsoft: что принесло техгиганту более 150 миллиардов

Компания Microsoft на сегодняшний день является одним из крупнейших бенефициаров от бума вокруг технологии искусственного интеллекта. Недавно техгигант анонсировал новый продукт, способствовавший новому скачку цен на рынке.

Американская компания объявила о запуске нового продукта для пользователей программами Microsoft 365. Речь идет о проекте Copilot, созданном на основе искусственного интеллекта.

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Новая победа Microsoft

Стоимость этой услуги у Microsoft оценили в 30 долларов в месяц. В компании объяснили, что с этим инструментом пользователи смогут быстрее создавать электронные письма, ускорять анализ Excel и т.д. В Microsoft добавили, что клиенты положительно оценивают новый продукт.

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Инвесторы положительно оценили этот шаг, поскольку цена акции выросла на 6%, а рыночная стоимость компании на пиковом уровне прибавила 154 миллиарда долларов. Такой крупный однодневный прирост на фондовом рынке превосходит оценку Morgan Stanley, Intel, Honeywell и около 450 других компаний Индекс S&P 500. Добавим, что в середине июня компания Microsoft зафиксировала. исторический максимум на рынке.

На момент создания этого материала стоимость акций американской компании колеблется на уровне 330 долларов за штуку. В то время как рыночная стоимость Microsoft составляет почти 2,5 триллиона долларов, по данным Yahoo!Finance.