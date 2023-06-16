В четверг, 15 июня, стоимость акций Microsoft взлетела до исторического максимума. Благодаря этому рыночная капитализация корпорации достигла 2,59 триллиона долларов США.
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Новый рекорд Microsoft
За вчерашнюю торговую сессию ценные бумаги Microsoft подорожали 3,2% к 348 долларов за акцию. Компания фиксирует аналогичную тенденцию и в ходе торгов в пятницу.
Microsoft в современных реалиях воспринимают как одного из лидеров революции развивающегося искусственного интеллекта. В частности, техгигант инвестировал в компанию OpenAI, стоящую за созданием ChatGPT.
С начала 2023 года акции Microsoft выросли более 45%. Так что в текущем году компания демонстрирует существенно лучшие позиции на рынке, чем в 2022 году. Помимо искусственного интеллекта, американская корпорация выигрывает от ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США вскоре прекратит агрессивное повышение процентных ставок.