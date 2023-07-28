Новий успіх Microsoft: що принесло техгіганту понад 150 мільярдів

Компанія Microsoft на сьогодні є одним із найбільших бенефіціарів від буму навколо технології штучного інтелекту. Нещодавно техгігант анонсував новий продукт, який сприяв новому стрибку цін на ринку.

Американська компанія оголосила про запуск нового продукту для користувачів програмами Microsoft 365. Йдеться про проєкт Copilot, який створений на основі штучного інтелекту.

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Нова перемога Microsoft

Вартість цієї послуги у Microsoft оцінили у 30 доларів на місяць. У компанії пояснили, що з цим інструментом користувачі зможуть швидше створювати електронні листи, пришвидшувати аналіз Excel тощо. У Microsoft додали, що клієнти наразі позитивно оцінюють новий продукт.

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Інвестори позитивно оцінили цей крок, оскільки ціна акції зросла на 6%, а ринкова вартість компанії на піковому рівні додала 154 мільярди доларів. Такий великий одноденний приріст на фондовому ринку перевершує оцінку Morgan Stanley, Intel, Honeywell та близько 450 інших компаній Індекс S&P 500. Додамо, що у середині червня компанія Microsoft зафіксувала історичний максимум на ринку.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій американської компанії коливається на рівні 330 доларів за штуку. Тоді як ринкова вартість Microsoft становить майже 2,5 трильйона доларів, за даними Yahoo!Finance.