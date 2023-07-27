НБУ провів опитування серед банків щодо кредитування українського бізнесу. Результати показали позитивну тенденцію для нашої економіки.

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Бізнес бере більше грошей у банків

Минулого кварталу обсяг позик банків для бізнесу та населення показав позитивну динаміку. Фінустанови прогнозують, що в наступні чотири місяці ця тенденція буде продовжуватися.

Найбільше зросла кількість гривневих позик для малого та середнього бізнесу. Зазвичай підприємці беруть кредити для зростання оборотних коштів та капітальних інвестицій.

Важливо! В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію. Відтак. бізнесу потрібно буде працювати з врахуванням цих факторів.

Що стосується домогосподарств, то тут активність у позиках стимулюють нижчі відсотки. Оскільки зростання відсотків поки що не передбачається, показник повинен зростати і в наступному кварталі.

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Також повідомляється, що вперше після початку повномасштабного вторгнення банки хочуть послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП. Йдеться насамперед про гривневі та короткострокові кредити. А от для довгострокових і валютних позик ситуація буде протилежною.

"Вперше з початку повномасштабної війни опитування зафіксувало збільшення кількості схвалених заявок на кредити бізнесу", – йдеться у звіті НБУ.