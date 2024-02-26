Конгломерат Уоррена Баффета отчитался о рекордной прибыли

Компания Уоррена Баффета Berkshire объявила о рекордной операционной прибыли в размере 37,4 миллиарда долларов и чистой прибыли 96,2 миллиарда долларов за весь 2023 год. Баффет уверяет, что несмотря на смерть его заместителя Чарли Мангера, компания продолжит работу.

Крепость Berkshire

В ежегодном отчете Баффет заявил, что его конгломерат стоимостью более 900 миллиардов долларов стал настоящей крепостью, способной выдержать даже беспрецедентные финансовые кризисы.

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Впрочем, Баффет смягчил ожидания относительно цены акций Berkshire, заявив, что его компания "должна показать немного лучшие результаты", чем средний американский корпоративный гигант. При этом, ее огромные размеры "не оставляют возможности для впечатляющих показателей".

Остается лишь несколько компаний в этой стране, которые способны существенно повлиять на Berkshire, и мы и другие неоднократно анализировали их,

- отметил Баффетт.

! Акции Berkshire выросли на 4,384,748% с момента, когда Баффетт возглавил компанию в 1965 году, что составляет 19,8% в год в среднем.

93-летний Баффетт заверил инвесторов, что вице-президент и назначенный преемник Грег Абель "во всех смыслах готов стать генеральным директором Berkshire уже завтра". Но наиболее теплые слова миллиардер оставил для Мангера, который умер в ноябре в возрасте 99 лет.

Баффет продал акции некоторых компаний

Недавно 24 Канал сообщал, что Berkshire Hathaway, во главе с Уорреном Баффетом, объявил о продаже 10 миллионов акций американской технологической компании Apple.

Впервые компания инвестировала в Apple в 2016 году, и с тех пор акции Apple стали ключевой частью инвестиционного портфеля Баффета, составляя пятую часть стоимости его компании. Общие инвестиции в Apple с тех пор достигли десятков миллиардов долларов.

! Ныне портфель акций Apple от Berkshire Hathaway оценивается примерно вКроме продажи акций Apple, компания Баффета также вышла из инвестиций в DR Horton, Globe Life, Markel и StoneCo, общая стоимость которых на конец сентября превысила 1 миллиард долларов.