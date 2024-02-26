Фортеця Berkshire

У щорічному звіті Баффет заявив, що його конгломерат вартістю понад 900 мільярдів доларів став справжньою фортецею, здатною витримати навіть безпрецедентні фінансові кризи.

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Втім, Баффет пом’якшив очікування щодо ціни акцій Berkshire, заявивши, що його компанія "повинна показати трохи кращі результати", ніж середній американський корпоративний гігант. При цьому, її величезні розміри "не залишають можливості для вражаючих показників".

Залишається лише кілька компаній у цій країні, які здатні суттєво вплинути на Berkshire, і ми та інші неодноразово аналізували їх,

— зазначив Баффет.

Цікаво! Акції Berkshire зросли на 4,384,748% з моменту, коли Баффетт очолив компанію у 1965 році, що становить 19,8% на рік у середньому.

93-річний Баффет запевнив інвесторів, що віцепрезидент та призначений наступник Грег Абель "у всіх сенсах готовий стати генеральним директором Berkshire вже завтра". Але найбільш теплі слова мільярдер залишив для Мангера, який помер у листопаді у віці 99 років.

Баффет продав акції деяких компаній

Нещодавно 24 Канал повідомляв, що Berkshire Hathaway, на чолі з Ворреном Баффетом, оголосив про продаж 10 мільйонів акцій американської технологічної компанії Apple.

Вперше компанія інвестувала в Apple у 2016 році, і з того часу акції Apple стали ключовою частиною інвестиційного портфеля Баффета, складаючи п'яту частину вартості його компанії. Загальні інвестиції в Apple від того часу досягли десятків мільярдів доларів.

Цікаво! Нині портфель акцій Apple від Berkshire Hathaway оцінюється приблизно в 174 мільярди доларів. Крім продажу акцій Apple, компанія Баффета також вийшла з інвестицій у DR Horton, Globe Life, Markel та StoneCo, загальна вартість яких на кінець вересня перевищила 1 мільярд доларів.