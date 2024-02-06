Благодійні внески

Говард Баффетт планує витратити ще 300 мільйонів доларів цього року на допомогу Україні.

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Хто такий Воррен Баффет Воррен Баффет — американський інвестор, філантроп. Один з найуспішніших та найбагатших інвесторів, статки якого на жовтень 2021 року становили 101,1 мільярда доларів. Тоді він був на 10 місці серед найбагатших людей у світі. Нині його статки складають понад 130 мільярдів доларів. Баффет — засновник холдингової компанії Berkshire Hathaway, у якій він є найбільшим акціонером й виконавчим директором.

Сам Воррен Баффет раніше пообіцяв передати своє майно на благодійність після своєї смерті та регулярно жертвує сотні мільйонів доларів чотирьом благодійним фондам, які очолюють його діти.

Чим займається фонд Говарда Баффета

Фонд Howard G. Buffett Foundation був створений у 1999 році. Син інвестора, Говард Баффетт, відвідав Україну вже через два місяці після початку війни та з того часу відвідав її 10 разів, реалізуючи гуманітарні проєкти від лікувального закладу для поранених до ремонту пошкоджених російськими обстрілами будинків

Фонд також працює над проєктами у сфері продовольчої безпеки.

Цікаво! Коли Україна відновила морський експорт сільськогосподарської продукції влітку 2022 року, фонд надав 20 мільйонів доларів на оплату перших поставок зернових в Ефіопію та Ємен.

Говард Баффетт ділився, що його фонд вклав багато зусиль у надання гуманітарної допомоги Україні вже на початку конфлікту, надаючи продовольчі набори та підтримуючи фермерів і аграріїв.

Ми ступили на українську землю за шість тижнів після вторгнення. Ще до першого візиту ми перерахували близько 20 мільйонів доларів на продуктові набори для цивільних осіб у районах, де не було продовольства; розробили план допомоги у збиранні врожаю пшениці для невеликих фермерських господарств; і почали постачання понад 72,5 тонни насіння овочів для дрібних фермерів та домашніх городів. Офісом в Україні нам служив орендований автомобіль,

— писав Говард Баффет у звіті фонду за 2022 рік.

У 2022 році Україна отримала майже половину всіх коштів, виділених фондом, що становило 49,3% від загальної суми. Роком раніше лідером були США з 43%. Загальні активи фонду у цьому році склали 783,5 мільйона доларів.

Важливо! За майже два роки війни сім'я Баффетів надала Україні більше фінансової підтримки, ніж деякі європейські країни надали загалом у формі гуманітарної, військової та фінансової допомоги.