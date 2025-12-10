Убытки от войны: Россия должна украинскому бизнесу более 300 миллиардов гривен

Более 386 миллиардов убытков должна возместить Россия украинским компаниям из прифронтовых регионов. Таким образом посчитали убытки, которые вызвали вражеские обстрелы, больше всего в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

С начала полномасштабного вторжения украинские суды все чаще принимают решения о взыскании убытков с России в пользу бизнеса, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Только в прифронтовых областях за это время вынесено 311 решений на общую сумму более 386 миллиардов гривен. В 2022 году было принято лишь 5 таких решений, впрочем уже через год их количество выросло в десять раз. А за неполный текущий год суды уже вынесли 124 решения.

Вместе с количеством растут и суммы требований. Так, в первый год полномасштабного бизнеса присудили компенсировать лишь 260 миллионов гривен, а уже в 2023-м сумма решений судов выросла до почти 77 миллиардов. Абсолютный пик пришелся на 2024 год – более 297 миллиардов гривен. В этом году сумма решений снизилась до 11 миллиардов.

Больше всего таких дел среди бизнеса из прифронтовых регионов за весь период рассмотрели на:

Донецкой области – 74 решения;

Запорожье – 67 решений;

Днепропетровской области – 54 решения;

Николаевской области – 37 решений;

Харьковской области – 29 решений.

Самое громкое дело

Самым громким стало дело Хозяйственного суда Черниговской области, который принял рекордное решение в пользу агропромышленной компании "Магнат". Компании должны возместить 287,89 миллиардов упущенной выгоды по двум международным проектам и расходов на правовую помощь. Это самый большой удовлетворенный иск за все время полномасштабной войны.

Собственно, благодаря этому судебному именно Черниговщина с 344,7 миллиардов возглавила рейтинг регионов по общей сумме удовлетворенных исков, значительно опередив другие области.

Всего с начала вторжения по Украине вынесено 639 решений о возмещении убытков. Из них подавляющее большинство – 549 – удовлетворены полностью, еще 87 – частично.

Только три иска (0,5%) получили отказ, все они – в Киеве в 2024 году. Самый большой отклоненный иск касался более 61 миллионов гривен убытков: суд решил, что компания не доказала прямой связи между действиями России и потерей активов в Крыму.

Какие украинские компании атаковала Россия?