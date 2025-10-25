Правительство запустило механизм компенсации военных рисков для бизнеса

Кабинет Министров Украины ввел государственную программу компенсации военных рисков для предприятий, чтобы поддержать бизнес, который несет убытки из-за российских атак.

Почему это важно?

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко, передает 24 Канал.

Смотрите также В Украине впервые введут лимиты для игроков в азартные игры

Бизнес требовал этого инструмента с первых месяцев полномасштабной войны. Без страхования военных рисков невозможно планировать работу и восстановление. Только за последний год атаки на объекты бизнеса выросли более чем в три раза – финансовые гарантии критически нужны,

– отметила Свириденко.

Программа предусматривает два типа компенсаций:

Для всей Украины – государство частично компенсирует стоимость страхования военных рисков, чтобы снизить тариф до 1%.

Например, если компания в Ровенской области страхует имущество на 50 миллионов гривен по ставке 3%, государство покроет две трети этой стоимости, но не более 1 миллиона гривен в год.

Для прифронтовых регионов – предприятия с территорий повышенного риска могут получить до 10 миллионов гривен компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество.

Как получить компенсацию?

После фиксации убытков и подачи документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА) государство будет возмещать часть потерь в пределах установленного лимита.

Подать заявку на участие в программе можно будет онлайн – через сайт ЭКА или платформу Дія.Бізнес.

Компенсации распространяются на убытки от ракетных и дроновых ударов, обломков ПВО, пожаров, взрывов и ударных волн. При этом право требования компенсации от России за эти убытки переходит государству.