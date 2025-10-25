Уряд запустив механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу
Кабінет Міністрів України запровадив державну програму компенсації воєнних ризиків для підприємств, щоб підтримати бізнес, який зазнає збитків через російські атаки.
Чому це важливо?
Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на першу віцепрем'єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко, передає 24 Канал.
Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни. Без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об'єкти бізнесу зросли більш ніж утричі – фінансові гарантії критично потрібні,
– зазначила Свириденко.
Програма передбачає два типи компенсацій:
Для всієї України – держава частково компенсує вартість страхування воєнних ризиків, щоб знизити тариф до 1%.
Наприклад, якщо компанія у Рівненській області страхує майно на 50 мільйонів гривень за ставкою 3%, держава покриє дві третини цієї вартості, але не більше 1 мільйона гривень на рік.
- Для прифронтових регіонів – підприємства з територій підвищеного ризику можуть отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за знищене чи пошкоджене майно.
Як отримати компенсацію?
Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) держава відшкодовуватиме частину втрат у межах встановленого ліміту.
Подати заявку на участь у програмі можна буде онлайн – через сайт ЕКА або платформу Дія.Бізнес.
Компенсації поширюються на збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударних хвиль. При цьому право вимоги компенсації від Росії за ці збитки переходить державі.