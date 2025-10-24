Кто и насколько будет устанавливать лимиты?
Как сообщает пресс-служба Минцифры, игроки самостоятельно смогут определять собственные лимиты – на день, неделю или месяц. Речь идет как о максимальных расходах, так и о продолжительности игры, передает 24 Канал.
Мы разработали документ, который позволяет украинцам самостоятельно определять временные и финансовые лимиты. Использовали лучшие мировые практики, чтобы бороться с игровой зависимостью,
– отметили в Минцифры.
Документ предусматривает:
- финансовые лимиты – какую часть дохода игрок может потратить на азартные игры;
- временные лимиты – максимальное время участия в игре;
- обязательные перерывы между игровыми сессиями.
Важно. Организаторы азартных игр обязаны информировать игроков о необходимости соблюдения установленных пределов. При этом личные лимиты не могут превышать максимальные значения, определенные Минцифрой и PlayCity.
Текст проекта уже опубликован на сайте Министерства. После общественного обсуждения документ доработают и подадут на утверждение.
Что этому предшествовало?
- Заметим, что PlayCity заменило КРАИЛ для улучшения онлайн-мониторинга и коллегиальности в игорном бизнесе.
Среди задач PlayCity – оперативно передавать информацию о нелегальных сайтах азартных игр. Именно поэтому в августе запустили систему трекинга нелегальных сайтов.
По оценкам Ассоциации легальных организаторов, 40 – 50% онлайн-рынка азартных игр в Украине нелегальные, рассказал в интервью 24 Каналу председатель Государственного агентства Украины "ПлейСити" Геннадий Новиков. По его словам, это проблема, но одновременно свидетельство прогресса. В частности, в 2020 году весь рынок был полностью нелегальным, и только после легализации индустрии появилось пространство для ответственной игры.