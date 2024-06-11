Кредитный рейтинг Boeing может упасть до "мусорного": что происходит с компанией
Источник:Financial Times
Долговой рейтинг Boeing может быть снижен до "мусорного" уровня. Сейчас общий долг компании достигает 58 миллиардов долларов.
Почему рейтинг компании может упасть
Во вторник аэрокосмический гигант планирует обнародовать подробную информацию о поставках самолетов за май. Ожидается, что цифры будут разочаровывать. В то же время руководство Boeing подчеркивает важность сохранения инвестиционного статуса.
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Основными факторами, которые могут привести к снижению рейтинга Boeing до "мусорного" стали: слабые поставки самолетов, нечеткая картина восстановления и длительный период высокого долга против прибыли.Интересно! Инвесторы и аналитики будут внимательно наблюдать, сможет ли компания увеличить поставки во втором полугодии, чтобы избежать снижения рейтинга.
Отмечается, что аэрокосмический гигант балансирует на самом низком уровне инвестиционного рейтинга после того, как в апреле Moody's вместе с другими ведущими рейтинговыми агентствами снизило его кредитный рейтинг до "Baa3", что соответствует уровню "BBB-минус" для его аналогов.
Чем грозит снижение рейтинга
Понижение рейтинга до уровня "мусорного" может привести к повышению стоимости займов для Boeing. Учитывая значительный размер капитала компании, покупателям высокодоходных облигаций может быть трудно справиться с наплывом новых предложений. Это может привести к резким колебаниям цен.Обратите внимание! Общий долг компании почти достигает 58 миллиардов долларов.
До этого, авиаконцерн Boeing сообщал о первом квартальном снижении доходов за последние семь кварталов. Однако, несмотря на это, компания превзошла сниженные ожидания Уолл-стрит, которые были скорректированы после январской аварии, заставившей снизить темпы производства наиболее популярных самолетов.