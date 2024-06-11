Чому рейтинг компанії може впасти

У вівторок аерокосмічний гігант планує оприлюднити детальну інформацію про поставки літаків за травень. Очікується, що цифри будуть розчаровувати. Водночас керівництво Boeing наголошує на важливості збереження інвестиційного статусу.

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Основними факторами, які можуть призвести до зниження рейтингу Boeing до "сміттєвого" стали: слабкі поставки літаків, нечітка картина відновлення і тривалий період високого боргу проти прибутку.

Цікаво! Інвестори та аналітики будуть уважно спостерігати, чи зможе компанія збільшити поставки у другому півріччі, аби уникнути зниження рейтингу.

Зазначається, що аерокосмічний гігант балансує на найнижчому рівні інвестиційного рейтингу після того, як у квітні Moody's разом з іншими провідними рейтинговими агентствами знизило його кредитний рейтинг до "Baa3", що відповідає рівню "BBB-мінус" для його аналогів.

Чим загрожує зниження рейтингу

Зниження рейтингу до рівня "сміттєвого" може призвести до підвищення вартості позик для Boeing. Враховуючи значний розмір капіталу компанії покупцям високоприбуткових облігацій може бути важко впоратися з напливом нових пропозицій. Це може призвести до різких коливань цін.

Зауважте! Загальний борг компанії майже досягає 58 мільярдів доларів.

До цього, авіаконцерн Boeing повідомляв про перше квартальне зниження доходів за останні сім кварталів. Однак, попри це, компанія перевершила знижені очікування Волл-стріт, які були скориговані після січневої аварії, що змусила знизити темпи виробництва найбільш популярних літаків.