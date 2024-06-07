Чому відбувся страйк

В профспілці Samsung Electronics налічують десь 28 тисяч членів. Якщо порівняти це число із загальною кількістю робочою силою компанії, то це десь 5 її частина.

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Такий страйк відбувся вперше в історії компанії. Мітингувальники заявили, що вимагають підвищення зарплат.

Мета сьогоднішнього страйку – провести змістовну розмову з керівництвом,

– сказав офіційний представник профспілки Лі Хюн Кук.

Зауважте! Надалі профспілка готується до подальших дій. Однак конкретики щодо них немає поки.

Як реагують в Samsung

Керівництво компанії запевняє, що намагаються знайти спільну мову з профспілкою. Представник додав, що переговори продовжуватимуться надалі.

Ми відкрито співпрацювали з профспілкою і будемо продовжувати переговори з нею,

– зазначив представник.

Важливо! Аналітики наголошують на тому, що страйк навряд чи негайно вплине на виробництво або поставки напівпровідників.

Водночас така акція може додати тиску на Samsung Electronics. На сьогодні компанія прагне до розвитку технологій ШІ та скорочує розрив у контрактному виробництві мікросхем із тайванською компанією TSMC.