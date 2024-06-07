Чому відбувся страйк
В профспілці Samsung Electronics налічують десь 28 тисяч членів. Якщо порівняти це число із загальною кількістю робочою силою компанії, то це десь 5 її частина.
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Такий страйк відбувся вперше в історії компанії. Мітингувальники заявили, що вимагають підвищення зарплат.
Мета сьогоднішнього страйку – провести змістовну розмову з керівництвом,
– сказав офіційний представник профспілки Лі Хюн Кук.
Як реагують в Samsung
Керівництво компанії запевняє, що намагаються знайти спільну мову з профспілкою. Представник додав, що переговори продовжуватимуться надалі.
Ми відкрито співпрацювали з профспілкою і будемо продовжувати переговори з нею,
– зазначив представник.
Водночас така акція може додати тиску на Samsung Electronics. На сьогодні компанія прагне до розвитку технологій ШІ та скорочує розрив у контрактному виробництві мікросхем із тайванською компанією TSMC.