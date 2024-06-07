Що не так з санкціями ЄС
Німеччина та Франція виступають проти зусиль Європейського Союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, в тому числі розкішним автомобілям, через Білорусь потрапляти до Росії.
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Три дипломати ЄС повідомили, що опозиція з вищезгаданих країн змусила ЄС задуматися про те, чи варто розділяти 14-й пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони вважають що важливо встигнути укласти угоду до щорічного саміту G7, який відбудеться в Італії уже наступного тижня.
ЄС зміг би просунутися вперед з основними газовими санкціями, одночасно припинивши боротьбу за санкції проти Білорусі.
Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо Білорусі, знаючи, що товари потрапляють до Москви через Мінськ, це буде трохи смішно,
– сказав один із дипломатів ЄС.
Наприклад імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі торік зріс до 2,6 мільярда доларів. Це більше у понад чотири рази порівняно з 2021 роком.
Найбільше відносне зростання дослідники спостерігали в секторі розкішних автомобілів, на який припало дві третини загального збільшення імпорту вартістю 1,4 мільярда доларів. З огляду на те, що це зростання суперечить розвитку внутрішнього автомобільного ринку Білорусі, воно "ймовірно" пов'язане з подальшим реекспортом до Росії,
– йдеться у матеріалі Politico.
Париж виступає за "сильні санкції проти країн, які обходять санкції", але основна увага повинна бути зосереджена "на товарах, які служать російським військовим зусиллям".