Новий напрямок для Укрнафти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав меморандум з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Таким чином, на підтримку енергетичного сектору України буде виділено 300 мільйонів євро.
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Як повідомляють в пресслужбі компанії, за такої фінансової підтримки розпочнеться будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії – газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.
Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей,
– зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.
Російські активи в управлінні Укрнафти
Відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передає конфісковані активи "Татнєфті" в управління Укрнафті.
Водночас у цій справі є деякі нюанси, адже така передача російських активів впливає на ринок:
- Укрнафта та АРМА звернулися до Антимонопольного комітету для того, щоб він, своєю чергою, дав дозвіл на концентрацію.
- Однак стан більшості об'єктів, які забрали у росіян, у незадовільному стані. Через це продати їх одразу не вдасться.
- На жаль, з 70 АЗС "Татнєфті" працювати можуть лише 15. Така ж ситуація з нафтобазами.