Новий напрямок для Укрнафти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав меморандум з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Таким чином, на підтримку енергетичного сектору України буде виділено 300 мільйонів євро.

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Зауважте! Кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями. Серед них – Укрнафта.

Як повідомляють в пресслужбі компанії, за такої фінансової підтримки розпочнеться будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії – газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.

Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей,

– зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Зверніть увагу! Серед стратегій компанії є запуск нових енергетичних напрямків діяльності. Це зроблено для того, щоб розширити ланцюжки доданої вартості, коли не газ продається, як товар, а безпосередньо електроенергія.

Російські активи в управлінні Укрнафти

Відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передає конфісковані активи "Татнєфті" в управління Укрнафті.

Важливо! Це понад 110 об'єктів, серед яких заправки, нафтобази та інші приміщення на територіях Полтавської й Харківської областей.

Водночас у цій справі є деякі нюанси, адже така передача російських активів впливає на ринок: