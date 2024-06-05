Газпром втрачає позиції
Позиція Газпрому на ринку газу також буде ускладненою без державної підтримки, оскільки компанія має обмежені можливості виробництва зрідженого природного газу.
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Газпром часто проводить такі дослідження, щоб використовувати їх у Кремлі для отримання преференцій або додаткового фінансування.
Оскільки Газпром, який не має власної перевіреної технології виробництва зрідженого природного газу у великих обсягах, єдиний експортер газу по трубопроводах, а ці обсяги зменшуються, роль Газпрому на газовому ринку, відповідно, теж буде зменшуватися,
– йдеться в аудиторському звіті.
Контекст
Намагаючись використовувати газ як шантаж, Росія зупинила Північний потік-1 з 31 серпня 2022 року, а через місяць той, що лишився, був пошкоджений вибухом у Балтійському морі. Також постраждала одна з ниток Північного потоку-2, який через агресію так і не було запущено.
Це призвело до обвалу експорту російського газу до Європи до мінімальних рівнів, які не бачилися ще з часів СРСР, і призвело до збитків у діяльності Газпрому.