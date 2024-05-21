Газпром не платитиме дивіденди

У 2022 році акціонери "Газпрому" залишилися з порожніми руками, оскільки уряд перенаправив дивідендні кошти компанії на покриття дефіциту бюджету, спричиненого війною. Це рішення було прийнято після того, як у 2019 році компанія реалізувала дивідендну політику, пообіцявши акціонерам щонайменше 50% чистого прибутку.

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Вже за 2022 рік компанія виплатила рекордні в історії дивіденди – 1,2 трильйона рублів (понад 13 мільярдів доларів). Нині 50,23% акцій "Газпрому" належить державі, але, попри це, він має 470 тисяч приватних акціонерів.

Протягом 2023 року "Газпром" отримав збиток через обвальне зниження доходів від продажу газу в Європу. Росія має можливість перенаправити цей газ тільки в Китай, але для цього треба отримати його схвалення на будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2".

Нагадаємо! Минулого тижня Путін відвідав Пекін, проте жодних новин чи рішень щодо цього не привіз.

Через такі збитки у Росії лишається менше грошей для фінансування війни в Україні.

Які збитки "Газпрому"

За 2023 рік чистий збиток корпорації склав 629 мільярдів рублів. Це майже 6,7 мільярда доларів. Натомість за 2022 рік цей показник склав 1,226 трильйона рублів – це близько 13 мільярдів доларів.

За перший квартал 2024 року російська газовидобувна монополія отримала збитків від продажів у розмірі ледь не 47 мільярдів рублів (501 мільйона доларів) порівняно з прибутком роком раніше у 125,4 мільярда рублів (1,34 мільярда доларів).

Також, виторг минулого року скоротився на 27% – до 8,54 трильйона рублів з 11,7 трильйона рублів у 2022 році.

Зверніть увагу! Показник EBITDA "Газпрому" склав 618,369 мільярда рублів.