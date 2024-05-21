Газпром не будет платить дивиденды

В 2022 году акционеры "Газпрома" остались с пустыми руками, поскольку правительство перенаправило дивидендные средства компании на покрытие дефицита бюджета, вызванного войной. Это решение было принято после того, как в 2019 году компания реализовала дивидендную политику, пообещав акционерам не менее 50% чистой прибыли.

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Уже за 2022 год компания выплатила рекордные в истории дивиденды – 1,2 триллиона рублей (более 13 миллиардов долларов). Сейчас 50,23% акций "Газпрома" принадлежит государству, но, несмотря на это, он имеет 470 тысяч частных акционеров.

В течение 2023 года "Газпром" получил убыток из-за обвального снижения доходов от продажи газа в Европу. Россия имеет возможность перенаправить этот газ только в Китай, но для этого надо получить его одобрение на строительство газопровода "Сила Сибири – 2".

Напомним! На прошлой неделе Путин посетил Пекин, однако никаких новостей или решений по этому поводу не привез.

Из-за таких убытков у России остается меньше денег для финансирования войны в Украине.

Какие убытки "Газпрома"

За 2023 год чистый убыток корпорации составил 629 миллиардов рублей. Это почти 6,7 миллиарда долларов. Зато за 2022 год этот показатель составил 1,226 триллиона рублей – это около 13 миллиардов долларов.

За первый квартал 2024 года российская газодобывающая монополия получила убытков от продаж в размере чуть ли не 47 миллиардов рублей (501 миллиона долларов) по сравнению с прибылью годом ранее в 125,4 миллиарда рублей (1,34 миллиарда долларов).

Также, выручка в прошлом году сократилась на 27% – до 8,54 триллиона рублей с 11,7 триллиона рублей в 2022 году.

Обратите внимание! Показатель EBITDA «Газпрома» составил 618,369 миллиарда рублей.