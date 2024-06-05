Газпром теряет позиции
Позиция Газпрома на рынке газа также будет затруднена без государственной поддержки, поскольку компания имеет ограниченные возможности производства сжиженного природного газа.
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Газпром часто проводит такие исследования, чтобы использовать их в Кремле для получения преференций или дополнительного финансирования.
Поскольку Газпром, который не имеет собственной проверенной технологии производства сжиженного природного газа в больших объемах, единственный экспортер газа по трубопроводам, а эти объемы уменьшаются, роль Газпрома на газовом рынке, соответственно, тоже будет уменьшаться,
– говорится в аудиторском отчете.
Контекст
Пытаясь использовать газ как шантаж, Россия остановила Северный поток-1 с 31 августа 2022 года, а через месяц тот, оставшийся, был поврежден взрывом в Балтийском море. Также пострадала одна из ниток Северного потока-2, который из-за агрессии так и не был запущен.
Это привело к обвалу экспорта российского газа в Европу до минимальных уровней, которые не виделись еще со времен СССР, и привело к убыткам в деятельности Газпрома.