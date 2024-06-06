Новое направление для Укрнафты
Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал меморандум с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Таким образом, на поддержку энергетического сектора Украины будет выделено 300 миллионов евро.
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Как сообщают в пресс-службе компании, при такой финансовой поддержке начнется строительство мощностей маневровой генерации электроэнергии – газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции.
Речь идет о возведении новой, более эффективной и экологической распределительной генерации. Это газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции, работа которых, в частности, позволит сделать вклад в покрытие утраченных мощностей,
– отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.
Российские активы в управлении Укрнафты
Известно, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передает конфискованные активы "Татнефти" в управление Укрнафте.
В то же время в этом деле есть некоторые нюансы, ведь такая передача российских активов влияет на рынок:
- Укрнафта и АРМА обратились в Антимонопольный комитет для того, чтобы он, свою очередь, дал разрешение на концентрацию.
- Однако состояние большинства объектов, которые забрали у россиян, в неудовлетворительном состоянии. Поэтому продать их сразу не удастся.
- К сожалению, из 70 АЗС "Татнефти" работать могут только 15. Такая же ситуация с нефтебазами.