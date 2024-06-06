Новое направление для Укрнафты

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал меморандум с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Таким образом, на поддержку энергетического сектора Украины будет выделено 300 миллионов евро.

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Обратите внимание! Средства будут распределены между государственными энергетическими компаниями. Среди них – Укрнафта.

Как сообщают в пресс-службе компании, при такой финансовой поддержке начнется строительство мощностей маневровой генерации электроэнергии – газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции.

Речь идет о возведении новой, более эффективной и экологической распределительной генерации. Это газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции, работа которых, в частности, позволит сделать вклад в покрытие утраченных мощностей,

– отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Обратите внимание! Среди стратегий компании является запуск новых энергетических направлений деятельности. Это сделано для того, чтобы расширить цепочки добавленной стоимости, когда не газ продается, как товар, а непосредственно электроэнергия.

Российские активы в управлении Укрнафты

Известно, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передает конфискованные активы "Татнефти" в управление Укрнафте.

Важно! Это более 110 объектов, среди которых заправки, нефтебазы и другие помещения на территориях Полтавской и Харьковской областей.

В то же время в этом деле есть некоторые нюансы, ведь такая передача российских активов влияет на рынок: