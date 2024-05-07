Как известно, АРМА передает конфискованные активы "Татнефти" в управление Укрнафте. Речь идет о более 110 объектах, среди которых заправки, нефтебазы и другие помещения, расположены на территории Полтавской и Харьковской областей.

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Впрочем, передача активов "Татнефти" в управление Укрнафте влияет на рынок. Поэтому, компания и АРМА обратились в Антимонопольный комитет, чтобы он дал свое разрешение на концентрацию.

Соответствующее распоряжение о передаче активов Укрнафте дал Кабмин, поэтому АМКУ должен отреагировать быстро. Также сообщается, что состояние большинства объектов, которые забрали у россиян, в неудовлетворительном состоянии, поэтому сразу продавать там нефтепродукты не удастся.

Из-за войны многие объекты и вовсе разрушены, поэтому во многих случаях речь идет просто о земельных участках, на которых все нужно будет строить "с нуля". Из 70 АЗС "Татнефти" могут работать лишь 15, с нефтебазами примерно такая же пропорция.

Специалисты подчеркивают, что Укрнафте придется приложить немалые усилия в оценке стоимости реконструкции или постройки каждого объекта, чтобы рассчитать необходимые для этого инвестиции и сроки их возврата.