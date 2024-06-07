Что не так с санкциями ЕС
Германия и Франция выступают против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в том числе роскошным автомобилям, через Беларусь попадать в Россию.
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Три дипломата ЕС сообщили, что оппозиция из вышеупомянутых стран заставила ЕС задуматься о том, стоит ли разделять 14-й пакет санкций против России и Беларуси. Они считают, что важно успеть заключить соглашение до ежегодного саммита G7, который состоится в Италии уже на следующей неделе.
ЕС смог бы продвинуться вперед с основными газовыми санкциями, одновременно прекратив борьбу за санкции против Беларуси.
Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары попадают в Москву через Минск, это будет немного смешно,
– сказал один из дипломатов ЕС.
Например, импорт автомобилей из ЕС в Беларусь в прошлом году вырос до 2,6 миллиарда долларов. Это больше более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом.
Наибольший относительный рост исследователи наблюдали в секторе роскошных автомобилей, на который пришлось две трети общего увеличения импорта стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Учитывая то, что этот рост противоречит развитию внутреннего автомобильного рынка Беларуси, он "вероятно" связан с дальнейшим реэкспортом в Россию,
– говорится в материале Politico.
Париж выступает за "сильные санкции против стран, которые обходят санкции", но основное внимание должно быть сосредоточено "на товарах, которые служат российским военным усилиям".