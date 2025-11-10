Закрыть дыру в бюджете: Россия собирается ударить по бизнесу увеличенными пошлинами

Российские власти готовят повышение уже существующих и введение новых пошлин для бизнеса. Некоторые из них увеличат до 10 раз.

Что известно о повышении пошлин для бизнеса?

Правительство России готовит резкое повышение государственных пошлин для бизнеса, а также планирует ввести новые, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

С 2026 года в России в 10 раз увеличится пошлина за регистрацию воздушных судов всех типов, на треть вырастет пошлина за предоставление лицензии на производство и поставку алкоголя, а также появятся дополнительные пошлины за получение лицензий:

Госпошлина за выдачу документа о соответствии требованиям федеральных авиационных правил в гражданской авиации возрастет до 6,5 тысяч рублей.

в гражданской авиации возрастет до 6,5 тысяч рублей. А за госрегистрацию гражданских самолетов до 50 тысяч рублей.

Пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта вырастет с 9,5 до 13 миллионов рублей. Вводятся также:

Пошлины получение лицензии ФСБ (100 тысяч рублей);

Пошлины за внесение изменений в реестр лицензий (от 10 до 30 тысяч рублей);

Пошлины за продление лицензий (100 тысяч рублей).

Для чего власть накапливает деньги?

Деньги отчаянно нужны бюджету, которому следующие три года придется потратить 40 триллионов рублей на армию и закупку оружия.

В этом году дефицит федеральной казны запланирован на рекордном уровне 5,7 триллионов рублей рублей, что в 5 раз превышает первоначальные проектирования Минфина. Бюджет-2026 сведен с дырой 3,8 триллиона рублей.

Чтобы наполнить казну, правительство со следующего года снова повышает НДС (с 20% до 22%), а также снижает порог упрощенной системы налогообложения малого бизнеса, что заставит сотни тысяч предпринимателей платить НДС наравне с крупным бизнесом.

В целом налоговые новации, по расчетам Минфина, должны принести в бюджет 1,4 триллиона рублей в следующем году.

Что известно о проблемах бизнеса в России?