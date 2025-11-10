Закрыть дыру в бюджете: Россия собирается ударить по бизнесу увеличенными пошлинами
- Российские власти планируют значительное повышение государственных пошлин для бизнеса и введение новых, в частности, пошлину за регистрацию воздушных судов увеличат в 10 раз.
- Ожидается, что эти налоговые изменения принесут бюджету 1,4 триллиона рублей в следующем году, чтобы покрыть большой дефицит, вызванный расходами на армию и оружие.
Российские власти готовят повышение уже существующих и введение новых пошлин для бизнеса. Некоторые из них увеличат до 10 раз.
Что известно о повышении пошлин для бизнеса?
Правительство России готовит резкое повышение государственных пошлин для бизнеса, а также планирует ввести новые, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Смотрите также "Вечных империй не существует": к полному развалу путинской России приведут 2 момента
С 2026 года в России в 10 раз увеличится пошлина за регистрацию воздушных судов всех типов, на треть вырастет пошлина за предоставление лицензии на производство и поставку алкоголя, а также появятся дополнительные пошлины за получение лицензий:
- Госпошлина за выдачу документа о соответствии требованиям федеральных авиационных правил в гражданской авиации возрастет до 6,5 тысяч рублей.
- А за госрегистрацию гражданских самолетов до 50 тысяч рублей.
Пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта вырастет с 9,5 до 13 миллионов рублей. Вводятся также:
- Пошлины получение лицензии ФСБ (100 тысяч рублей);
- Пошлины за внесение изменений в реестр лицензий (от 10 до 30 тысяч рублей);
- Пошлины за продление лицензий (100 тысяч рублей).
Для чего власть накапливает деньги?
Деньги отчаянно нужны бюджету, которому следующие три года придется потратить 40 триллионов рублей на армию и закупку оружия.
В этом году дефицит федеральной казны запланирован на рекордном уровне 5,7 триллионов рублей рублей, что в 5 раз превышает первоначальные проектирования Минфина. Бюджет-2026 сведен с дырой 3,8 триллиона рублей.
Чтобы наполнить казну, правительство со следующего года снова повышает НДС (с 20% до 22%), а также снижает порог упрощенной системы налогообложения малого бизнеса, что заставит сотни тысяч предпринимателей платить НДС наравне с крупным бизнесом.
В целом налоговые новации, по расчетам Минфина, должны принести в бюджет 1,4 триллиона рублей в следующем году.
Что известно о проблемах бизнеса в России?
В 2025 году российские компании сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств. Большинство компаний России принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.
38% магазинов одежды в Москве закрыты из-за продолжающегося экономического кризиса,, и падения покупательской способности. Новые бренды переходят в онлайн из-за высоких арендных ставок и рисков офлайн-торговли.
Прибыль предприятий России за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 %, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %. Угольная отрасль, "Почта России", "Норникель", "Газпром" и "РЖД" несут значительные финансовые потери, что свидетельствует об упадке экономики России.