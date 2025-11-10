Закрити діру в бюджеті: Росія збирається вдарити по бізнесу збільшеними митами
- Російська влада планує значне підвищення державних мит для бізнесу та введення нових, зокрема, мито за реєстрацію повітряних суден збільшать в 10 разів.
- Очікується, що ці податкові зміни принесуть бюджету 1,4 трильйона рублів наступного року, щоб покрити великий дефіцит, викликаний витратами на армію та зброю.
Російська влада готує підвищення вже наявних і запровадження нових мит для бізнесу. Деякі з них збільшать до 10 разів.
Що відомо про підвищення мит для бізнесу?
Уряд Росії готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
Дивіться також "Вічних імперій не існує": до повного розвалу путінської Росії призведуть 2 моменти
З 2026 року в Росії в 10 разів збільшиться мито за реєстрацію повітряних суден усіх типів, на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та постачання алкоголю, а також з'являться додаткові мита за отримання ліцензій:
- Держмито за видачу документа про відповідність вимогам федеральних авіаційних правил у цивільній авіації зросте до 6,5 тисяч рублів.
- А за держреєстрацію цивільних літаків до 50 тисяч рублів.
Мито за надання ліцензії на виробництво, зберігання та постачання виробленого етилового спирту зросте з 9,5 до 13 мільйонів рублів. Вводяться також:
- Мита отримання ліцензії ФСБ (100 тисяч рублів);
- Мита за внесення змін до реєстру ліцензій (від 10 до 30 тисяч рублів);
- Мита за продовження ліцензій (100 тисяч рублів).
Для чого влада накопичує гроші?
Гроші відчайдушно потрібні бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трильйонів рублів на армію та закупівлю зброї.
Цього року дефіцит федеральної скарбниці заплановано на рекордному рівні 5,7 трильйонів рублів рублів, що в 5 разів перевищує початкові проектування Мінфіну. Бюджет-2026 зведений із дірою 3,8 трильйони рублів.
Щоб наповнити скарбницю, уряд з наступного року знову підвищує ПДВ (з 20% до 22%), а також знижує поріг спрощеної системи оподаткування малого бізнесу, що змусить сотні тисяч підприємців платити ПДВ нарівні з великим бізнесом.
Загалом податкові новації, за розрахунками Мінфіну, повинні принести до бюджету 1,4 трильйона рублів наступного року.
Що відомо про проблеми бізнесу в Росії?
У 2025 році російські компанії стикаються з проблемами неплатежів, падінням попиту та браком оборотних коштів. Більшість компаній Росії вживають заходів оптимізації, зменшуючи адміністративні витрати, скорочуючи інвестиційні програми та відкладаючи плани розширення.
38% магазинів одягу в Москві закриті через економічну кризу, що триває, та падіння купівельної спроможності. Нові бренди переходять в онлайн через високі орендні ставки та ризики офлайн-торгівлі.
Прибуток підприємств Росії за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %. Вугільна галузь, "Пошта Росії", "Норнікель", "Газпром" і РЖД зазнають значних фінансових втрат, що свідчить про занепад економіки Росії.