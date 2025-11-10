Закрити діру в бюджеті: Росія збирається вдарити по бізнесу збільшеними митами

Російська влада готує підвищення вже наявних і запровадження нових мит для бізнесу. Деякі з них збільшать до 10 разів.

Що відомо про підвищення мит для бізнесу?

Уряд Росії готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

З 2026 року в Росії в 10 разів збільшиться мито за реєстрацію повітряних суден усіх типів, на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та постачання алкоголю, а також з'являться додаткові мита за отримання ліцензій:

Держмито за видачу документа про відповідність вимогам федеральних авіаційних правил у цивільній авіації зросте до 6,5 тисяч рублів.

у цивільній авіації зросте до 6,5 тисяч рублів. А за держреєстрацію цивільних літаків до 50 тисяч рублів.

Мито за надання ліцензії на виробництво, зберігання та постачання виробленого етилового спирту зросте з 9,5 до 13 мільйонів рублів. Вводяться також:

Мита отримання ліцензії ФСБ (100 тисяч рублів);

Мита за внесення змін до реєстру ліцензій (від 10 до 30 тисяч рублів);

Мита за продовження ліцензій (100 тисяч рублів).

Для чого влада накопичує гроші?

Гроші відчайдушно потрібні бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трильйонів рублів на армію та закупівлю зброї.

Цього року дефіцит федеральної скарбниці заплановано на рекордному рівні 5,7 трильйонів рублів рублів, що в 5 разів перевищує початкові проектування Мінфіну. Бюджет-2026 зведений із дірою 3,8 трильйони рублів.

Щоб наповнити скарбницю, уряд з наступного року знову підвищує ПДВ (з 20% до 22%), а також знижує поріг спрощеної системи оподаткування малого бізнесу, що змусить сотні тисяч підприємців платити ПДВ нарівні з великим бізнесом.

Загалом податкові новації, за розрахунками Мінфіну, повинні принести до бюджету 1,4 трильйона рублів наступного року.

Що відомо про проблеми бізнесу в Росії?